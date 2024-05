Hvis du er haveejer, kan du godt begynde at forberede dig på en slimet invasion. De lune temperaturer i marts og april har givet gode betingelser for dræbersnegle, som allerede nu er i fuld gang i haverne. Det skriver TV 2 Vejret.

- Forårets vejr giver os en formodning om, at det kan blive et rigtig stort snegleforår, fortæller Marlene Nielsen fra Haveselskabet til TV 2 og tilføjer, at de allerede har fået usædvanligt mange henvendelser om snegleskader, hvor der er gnavet huller i kronblade.

Sneglene formerer sig nærmest eksplosivt, og derfor er det en god idé at gå i gang med at bekæmpe dræbersneglene allerede nu.