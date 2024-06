Fynbo anholdt i Kenya - mistænkt for millionsvindel

Manden er mistænkt for at være hovedmanden bag momssvindel for et trecifret millionbeløb.

Han har været på flugt fra myndighederne i seks måneder, og er nu blevet anholdt i Kenyas hovedstad, Nairobi.

Det rapporterer Ritzau på baggrund af en pressemeddelelse fra den Europæiske Anklagemyndighed, Eppo.

Ifølge Fyns Politi har det været med til at bidrage til efterforskningen af manden, der er en 50-årig mand fra Svendborg. Det skriver Fyns Politi på X.

Yderligere kan politiet oplyse, at manden har drevet virksomhed i Svendborg, men har været udrejst til Tyskland og sidenhen Kenya, hvor man har assisteret med at finde frem til manden, lyder det.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at fynboen er mistænkt for at være den formodede hovedmand bag momssvindel for 85 millioner euro svarende til cirka 634 millioner kroner.