Fynbo modtager særlig genstand af kong Frederik

Kong Frederik stod onsdag på Den Kongelige Livgardens kaserne på Rosenborg Slot klar til at overrække "Kongens Ur" til garder Rasmus Boy Bedsted.

Det er første gang, at kong Frederik overrækker uret.

Uret er en hædersbevisning, som overrækkes til en værnepligtig garder ved afslutningen af tjenestetiden.

Rasmus Boy Bedsted er født og opvokset i Odense på Fyn.

Han er blandt andet blevet indstillet til modtagelse på grund af, hvor vellidt han er, lyder det i en del af motivationen bag indstillingen.

Det er gardernes overordnede og kammerater, der indstiller en garder til at modtage hædersbevisningen.

Vagtkorpset udpeger én til at modtage uret for at være en god kammerat en dygtig soldat.