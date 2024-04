Fynsk politibetjent risikerer fængselsstraf

En fynsk politibetjent er sigtet for at have brudt sin tavshedspligt, ved at videregive fortrolige oplysninger til blandt andre sin tidligere hustru.

Det viser retsdokumenter, som DR er i besiddelse af.

Sagen er i flere år blevet efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Efterforskningsleder Niels Raasted siger til DR, at sagen nu overdrages til Statsadvokaten.

Betjenten risikerer op til to års fængsel, hvis han bliver dømt efter sigtelsen.

TV 2 Fyn har været i kontakt med den sigtedes tidligere hustru, som ikke ønsker at kommentere sagen på nuværende tidspunkt. Overfor DR afviser den sigtede, forsvarsadvokaten og Fyns Politi at kommentere på sagen.