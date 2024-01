Jonas og Angelica havde taget turen til København for at opleve den historiske dag, og det fynske vennepar fik det hele med. De så vagtskifte på Amalienborg, kareten og kongen. Og de er enige om, at det har været en speciel dag.

- Det har været overvældende, voldsomt og en fed oplevelse, fortæller Jonas til TV 2 Fyns reporter i København.