GOG missede semifinale: - Vi ligger, som vi har redt

- Jeg havde håbet, de havde sluttet ordentligt af.

Det var en skuffet Vinni Højgaard, der så GOGs kamp mod Fredericia søndag aften. Med et resultat på 34-24 til Fredericia, misser det sydfynske hold nemlig semifinalekampene og muligheden for at vinde medaljer.

- Vi er selv skyld i det. Vi fucker op i starten af slutspillet og har haft nogle kampe, hvor vi havde sagen i egen hånd, og så smider vi dem væk, siger stregspiller Anders Zachariassen.

Heldigvis så vil fansene altid bakke op om holdet.

- Vi hepper på dem alligevel. I tykt og tynd er vi her, siger Vinni Højgaard med et smil.