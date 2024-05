Grøn i Odense er udsolgt

For tredje gang på en uge kan Grøn melde udsolgt til et stop på sin sommerturné. Denne gang i Odense.

Det skriver arrangørerne bag Grøn - tidligere kendt som Grøn koncert - i en pressemeddelelse lørdag.

Aldrig før har man solgt så mange billetter på så kort tid, og det gælder også for den fynske by. Af den grund er der begejstring at spore hos Theis Petersen, der er indsamlingschef for Muskelsvindfonden.

- Det ligger dybt i Grøns dna, at vi kæmper for at skabe plads til forskelle og gøre en forskel for mennesker med muskelsvind.

- Derfor kan man kun blive varm om hjertet over den opbakning, som publikum viser os igen i år, siger han i meddelelsen.

Overskuddet fra koncerterne går til Muskelsvindfonden og understøtter fondens arbejde for mennesker med handicap og for at skabe plads til forskelle i samfundet.