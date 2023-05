Gruppe bag lastbilblokade opløses: Dropper at lukke veje

- En aktionsgruppe kom til os, med et forslag om at lade små grupper af vognmænd selv planlægge og gennemføre små afspærringer. Med flest mulige steder i Danmark. Planen var at anmelde det som individuelle demonstrationer. En plan vi og vores tilknyttede advokat vurderede var lovlig, skriver Vejskatskomiteen i en pressemeddelelse.

Men juristeriet om, hvordan en sådan vejblokade kan gennemføres er blevet for meget for gruppen, som opløser sig selv med øjeblikkelig virkning.

- I stedet for at samarbejde med os om at gennemføre en lovlig og Grundlovssikret demonstration har det offentlige Danmark i form af repræsentanter fra midt- og østjyllandspoliti koordineret deres indsats og sat juristerne til at kulegrave sagen. Denne kulegravning har medført at vi må konstatere at vi stilles overfor betingelser som er umulige for Vejskatskomiteen at være en del af, skriver gruppen i pressemeddelelsen.



- På denne baggrund og da vi som komite udelukkende vil stå bag lovlige demokratiske metoder, opløses Vejskatskomiteen med øjeblikkelig virkning! Vi vil slutte af med at takke for støtten, gennem projektet! Det her optager mange mennesker, det har været en fornøjelse med jeres tilkendegivelser og engagement, slutter Vejskatskomiteen.

Pressemeddelelsen er underskrevet af forgangspersonerne i Vejskatskomiteen: Jan Lillegaard, Poul Jørgensen, Torben Dyhl Hjorth og Rasmus Haubjerg Jørgensen.

Styregruppen bekræfter overfor BT at blokaderne er aflyst.