Harald Plum var Fyns største forretningsmand – og svindler

I løbet af 1917 og 1918 begynder det så småt at gå op for verdenssamfundet, at Den Russiske Revolution ikke bare er et lille oprør, men et decideret systemskifte. Også Harald Plum Plum må sande, at bolsjevismen får stor betydning for hans edderkoppespind af virksomheder.

I efteråret 1916 har Harald Plum igangsat et nyt udvidelsesprojekt af sit forretningsnetværk med oprettelsen af holdingselskabet Det Transatlantiske Kompagni. I bestyrelsen finder man Emil Glückstadt, der er direktør for Skandinaviens største bank, Landmandsbanken (Danske Bank i dag). Samarbejdet kommer til at spille en afgørende rolle, da flere af Plums forretningseventyr forvandler sig til deciderede fiaskoer.

Stumfilmen viser Harald Plum der arbejder ved skrivebordet i Thorøgaards storstue, imens erhvervsmandens to pekingesere, 'Trold' og 'Little John', benytter tiden til at hvile sig. Udenfor på den 400 år gamle gård står haven i sensommerens blomsterflor.

På den anden side af andedammen viser det sig, at undervirksomheden Bech, van Sieclen og Co. godt nok kan omsætte for millioner, men virksomheden kan ikke tjene penge. I 1920 lyder omsætningen på 15 millioner kroner (cirka 335 millioner kroner i dag), men virksomheden brænder inde med en masse fødevarer.

I kølvandet på de russiske udfordringer og fordærvede amerikanske varer beslutter Harald Plum at søge assistance hos Emil Glückstadt og Landmandsbanken. Via en masse taljonglering lykkes det Handlens Fyrste at få stillet garantier hos Landmandsbanken.

Krakket

I maj 1922 indleder statens bankinspektør i al hemmelighed en undersøgelse af Landmandsbanken. Hurtigt står det klart, at banken inden for kort tid vil komme i store problemer på grund af risikable lån til virksomheder, der søgte at udnytte de høje konjunkturer under Første Verdenskrig. Nu da krigen er slut, har banken svært ved at få indhentet kapitalen igen, da flere af virksomhederne, herunder Plums Transatlantiske Kompagni, er hårdt spændt for.

Rigsdagen er ikke i tvivl: Landmandsbanken er ligesom flere af nutidens banker Too big to fail. Derfor beslutter man at skyde 40 millioner kroner (1,2 milliarder kroner i dag) i banken via aktieopkøb.

Harald Plum var glad for sin yacht. Her ses han længst til højre med sin svigerinde, Hanne Plum, 1916. Foto: Assens Lokalarkiv

Men det hjælper ikke Plum og Transatlantisk Kompagni, som tvinges i knæ.

- Rusland, Verdenskrise og Bankpolitik knækkede kompagniet, forklarer Plum selv til Politiken i november 1923.

I alt tabte Landmandsbanken 210 millioner kroner eller godt 6,5 milliarder kroner i dag på grund af Transatlantisk Kompagni.

- Harald Plums verdensomspændende koncern blev den største enkeltstående årsag til Landmandsbankens sammenbrud, vurderer erhvervshistorikeren Søren Ellemose sin bog om Harald Plum.

Alligevel slipper Harald Plum nådigt med en bøde på 4.000 kroner for urigtig regnskabsførelse.

Denne gang går Harald Plum nærmest fri, men sådan går det ikke, da han selv afsiger dommen.

I gang igen

Med en mild dom i ryggen vælger Harald Plum at fortsætte sine finansielle eventyrer. Endnu en gang vælger Handlens Fyrste at skyde penge i et smørprojekt. Denne gang køber han sig ind i The Crown Butter Export Co. Men Transatlantisk Kompagni har slået al økonomisk luft ud af Harald Plum. Derfor overtaler han sin fætter Erik Plum til at stille med pengene.

Selvom Harald Plum måske nok har fået et blakket ry efter balladen i Landmandsbanken, har han ikke tabt lysten til at drive international forretning. Smørsalget går strygende, og i 1926 etablerer han for anden gang et holdingselskab til at rumme alle sine forretninger. Kun kort tid før rejsningen af Thors Kamp mod Jætterne etablerer Handlens Fyrste officielt A/S Nordiske Trust Co.

Men næsten alle forretningerne bygger på en løgn. Harald Plum er ruineret efter problemerne i 1922. Derfor orkestrerer han et stort netværk af virksomheder, der baserer sig på falske regnskaber. Det har fået en række danske banker til at skyde penge i de falske forhåbninger. Og kun tre år senere falder edderkoppespindet til jorden.

Foto: Olav Fonager

Torsdag 24. oktober 1929

Handlens Fyrste er stadig i live efter revolverskuddet. I gårdens storstue opholder hele familien sig på nær Preben Plum, der holder øje med Harald Plum. Preben Plum søger kortvarigt mod stuen for at få en kop kaffe. Det skal vise sig at blive fatalt for Harald Plum.

Det præcise tidspunkt for det sidste og dræbende skud fra Harald Plums skjulte pistol kendes ikke. Men klokken 11 om formiddagen bliver der udført ligsyn af Handlens Fyrste.

I perioden efter Harald Plums død bragte de danske aviser flere nye opsigtsvækkende oplysninger. Først 25. oktober kunne medierne rapportere, at Harald Plum havde skudt sig selv to gange. Her ses de to våben, som han brugte til sit selvmord. Foto: Arkiv / Politiken

Allerede samme eftermiddag kan Fyens Stiftstidende afsløre, hvordan Harald Plum har taget sit eget liv på Torø. I samme avis står det klart, at selvmordet har klare forbindelser til De Plum’ske Foretagender.

Dagen efter beslutter justitsminister Carl Theodor Zahle at nedsætte en kommission, der skal til bunds i svindlen.

– Der må skabes fuld klarhed til alle sider, vi må have at vide, hvor ansvaret ligger, understregede regeringen i den forbindelse over for Politiken.

Hos aviserne stod det dog klart, at man ikke behøvede en kommissionen for at pege på skurken.

I Fyens Stiftstidende kunne læserne blive klogere på ”Harald Plums Kæmpe-Svindel” og "”Finansgeniet”, der brød sammen". Hos ”Social-Demokraten” blev Harald Plum samme dag udråbt som Danmarks største svindler. Også Politiken var klare i mælet:

- Naar man nu betragter Harald Plums Levnedsløb under ét, forbløffes man over hans uhyre Selvovervurdering, der nærmede sig storhedsvanvid.

I dag er Torø ejet af Københavns Lærerforenings Kolonier, der hjælper københavnske børn med lejrskoleophold på den vestfynske halvø. Foreningen overtog den fra Harald Plums dødsbo i 1930. Foto: Olav Fonager

Eftermælet

Det præcise omfang af Harald Plums bedragerier blev først opgjort i 1930. I alt beløb svindlen sig til 36 millioner kroner eller godt 1,35 milliarder kroner i dag. Beløbet var svimlende stort og kom færre end 20 år efter, at den tidligere justitsminister Peter Adler Alberti havde svindlet for næsten 14,5 millioner kroner i 1908; eller cirka 950 millioner kroner i dag.

Selv i dag står Harald Plums gesjæfter som eksempel på storsvindel. Stein Bagger og IT-Factorys svindel beløb sig til 831 millioner kroner. Og Handlens Fyrste mere end trumfer Britta Nielsen, der er tiltalt for at have svindlet for 117 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Harald Plum blev aldrig kendt skyldig i den svindel, han tilstod på sit dødsleje. Men hans svindel satte sig mange spor i de virksomheder, som trak tråde til Torø.

I sin tilståelse gjorde Harald Plum det klart, at Det Transatlantiske Kompagni og Landmandsbankens problemer i 1922 havde slået benene væk under ham. Samtidigt fortsatte Handels Fyrste sit odiøse liv på Torø med tonstung bronzekunst og guldtapet.

Fortællingen om Handlens Fyrste overgang til Svindlens Fyrste kan måske bedst sammenfattes, som Politiken gjorde det dagens efter hans død.

- Der var intet forhold mellem hans fantasi og hans evnen (…) Det nærmede sig storhedsvandvid.