Heartland annoncerer hovednavn - "unik og eksklusiv koncert"

Et 25-års jubilæum skal fejres på Heartlands scene den 13. juni, når Ms. Lauryn Hill optræder med Wyclef Jean og YG Marley. Det er nemlig 25 år siden i år, at albummet "The Miseducation of Lauryn Hill" udkom.

Desuden markerer aftenens koncert, at det er første gang i 20 år, Lauryn Hill og Wyclef Jean optræder sammen på en europæisk scene.

- Det er et kæmpe scoop for os, at Ms. Lauryn Hill og Wyclef Jean har sagt ja til at sammensætte en unik og eksklusiv koncert for vores publikum på dette års Heartland. For en generation er Fugees’ The Score og Lauryn Hills The Miseducation of Lauryn Hill to af de vigtigste og mest banebrydende album fra slut-90’erne, og med mere end 42 millioner solgte album er de uomtvistelige milepæle i den moderne musikhistorie. Det bliver uden tvivl en uforglemmelig aften ved Egeskov Slot, siger direktør og musikchef Ulrik Ørum-Petersen.



"Koncerten bliver en rejse gennem musikhistorien med fokus på nytænkning og et unikt samarbejde i festivalens magiske rammer ved Egeskov Slot. Så man vil ikke gå glip af denne uforglemmelige genforening, som bliver en historisk fejring af forening, musik og kulturarv på Heartland", skriver Heartland selv om koncerten.



Med dagens offentliggørelse tæller musikprogrammet nu 30 navne. De kommende uger og måneder vil de resterende navne, der kan opleves på Heartland 2024, blive offentliggjort, skriver festivalen.

Festivalen finder sted fra torsdag den 13. juni til lørdag den 15. juni ved Egeskov Slot på Midtfyn.