Hold øje med slutafregningen fra din el-leverandør

Hvis du skifter elselskab, så er der god grund til at holde øje med slutafregningen fra det selskab, du skifter fra.

Sådan lyder det fra Forsyningstilsynet, efter at tilsynet har foretaget en stikprøvekontrol af i alt ti elleverandøres overholdelse af reglerne på området. Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse.

- Tilsynet viste, at halvdelen af de ti selskaber ikke havde levet op til lovgivningens regler for slutafregning. Det er for mange og dermed også grunden til, at vi nu henvender os direkte til forbrugerne med information om reglerne og en opfordring til at holde ekstra øje, udtaler Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.