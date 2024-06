Huspriserne er stigende - minder om coronaboom

Efter en meget gunstig periode for boligejerne i coronaperioden begyndte priserne for alvor at rasle tilbage i efteråret 2022 som følge af en svær økonomisk situation.

Men nu er de prisfald så godt som indhentet. Det viser en opgørelse fra Boligsiden, der indsamler data fra ejendomsmæglere og ejendomsmæglerkæder.

Fra april til maj steg huspriserne med 1,2 procent. Dermed er priserne for villaer og rækkehuse steget i samtlige måneder i år.

Det betyder, at den gennemsnitlige salgspris for huse i Danmark ikke er set højere siden september 2022.

- Overordnet set har vi i dag et boligmarked, som klarer sig godt, og som er i bedre form, end mange af os havde forventet, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

En af de primære årsager til udviklingen er, at mange danske husholdninger har en solid økonomi, lyder vurderingen.

Opsparingerne er store, mange har fået en lønstigning, og så er der fortsat høj beskæftigelse.

- Desuden er renten netop blevet sat ned, og det vil alt andet lige også smitte positivt af på boligmarkedet. Derfor lyder forventningen herfra også, at boligpriserne vil stige yderligere i den kommende tid, siger Birgit Daetz,