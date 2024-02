Hvis det står til regeringen, skal man fremover aktivt fravælge at være organdonor, hvis man ikke ønsker det.

Regeringen foreslår således, at man fremover automatisk bliver tilmeldt donorregisteret, når man fylder 18 år. Derefter er det op til én selv at melde fra, hvis man ikke vil donere sin organer.

Formålet med forslaget er skaffe flere organdonorer.

Forslaget møder imidlertid modstand fra Christina Rosenlund, som er overlæge på OUH og donationsansvarlig ved Dansk Center for Organdonation.

Hun tror ikke, at forslaget vil føre til flere registrerede organdonorer, hvis det bliver vedtaget.

- Sådan som regeringen sætter det op, så har vi vanskeligt ved at se, at det ændrer noget fra den mulighed, vi har i dag, bortset at man selvfølgelig kan risikere, at det faktisk giver færre donerede organer, siger hun.

Hun peger på, at forslaget kan få den effekt, at flere melder fra donorregisteret i protest mod den automatiske tilmelding.

- Der er ikke nogen som helst dokumentation for, at et aktivt fravalg giver flere organer. Heller ikke, at det giver færre organer, siger hun.

Hun tilføjer, at der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på antallet af donorer og donerede organer.

Hendes erfaring fra hospitalet er, at det er vigtigt for de pårørende, at den afdøde selv har truffet beslutningen.

- Når vi har et aktivt tilvalg, så har man aktivt besluttet, at nu vil jeg gå ind og registrere min holdning. Hvis vi har et aktivt fravalg, og man ikke har registreret noget, er det så fordi, den man ikke har taget stilling? Det ved vi jo ikke noget om, siger hun.

Derfor er hun også skeptisk overfor regeringens forslag om automatisk tilmelding til donorregisteret. Etisk Råd er også tidligere kommet med anbefalinger, som går imod forslaget.

- Jeg er enig med Etisk Råd i, at det er bedst, at folk får mulighed for selv at vælge, siger Christina Rosenlund.

Hun mener dog, at det er godt, at forslaget sætter organdonation på dagsordenen, så der kommer en offentlig debat om det.

Hun tilføjer, at undersøgelser viser, at hver gang, der har været en informationskampagne om organdonation, så har flere tilmeldt sig donorregisteret.