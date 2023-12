Kæmpe uddeling: Gratis julemad til sultne fynboer

Den 23. december kan familier med trængte budgetter se frem til at få julemaden reddet.

Syv steder på Fyn åbner Stop Spild Lokalt op for gratis maduddelinger på fem fynske lokationer.

Maden er hentet af frivillige fra landets supermarkeder og vil om aftenen blive delt ud til dem, som kunne have behov for en håndsrækning til juledagene.

Sidste år delte Stop Madspild Lokalt mad ud til omkring 60.000 mennesker til jul – og én ting er sikkert - der kommer endnu flere i år. Her til jul mærker vi allerede - og har gjort det længe - et stort pres fra mennesker, som har behov for mad.

- Til dagligt mærker vi en stigende efterspørgsel på gratis mad. Det gør vi i den grad også til jul. Vi er derfor evigt taknemmelige for vores fantastiske frivillige og samarbejdspartnere, som er med til at redde en masse mad og hjælpe rigtig mange tusinde familier i julen. Alle fortjener at få en god jul og vi gør vores for, at de fleste kan have ro i maven, når det kommer til maden, fortæller Rasmus Erichsen, stifter og direktør i Stop Spild Lokalt.

På Fyn vil der blive delt mad ud i Odense, Kerteminde, Vollsmose, Svendborg, Middelfart, Nyborg og på Ærø.