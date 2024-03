Klassisk fejl kan koste dig dyrt, advarer parkeringsselskab

Parkeringsselskabet Q-park advarer nu kunder om, at en klassisk fejl kan koste en parkeringsbøde.

Søndag den 31. marts stiller vi nemlig uret frem klokken 02.00, men ifølge parkeringsselskabet sker der for mange det, at man glemmer uret i bilen. Det resulterer i fejlindstillede parkeringsskiver, som kan udløse en afgift.

- Vores job er at forhindre misbrug af parkeringspladserne dér, hvor vi er hyret til at lave parkeringskontrol. Det gør vi ved at kontrollere bilernes p-skiver, og p-vagten kan kun forholde sig til det, som p-skiven viser, siger Q-Parks direktør Alex Pedersen



Husk også at tjekke den elektroniske p-skive. Det er langt fra alle modeller, som automatisk skifter til sommertid, advarer selskabet.