Hvis du var begyndt at finde shorts og t-shirt frem, så kan du nok godt pakke det væk igen.

TV 2 Vejret lover temperaturer på 9 - 12 grader. Samtidig bliver det blæsende med op til 11 meter i sekundet fra sydvest, så det vil også oplevers koldt.

Der kommer et bælte af byger ind over landet, og det betyder, at der kan falde dråber fra himlen især om formiddagen.