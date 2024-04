Mange troede nok, at det var slut med sne for denne gang. Ikke desto mindre spår prognoser nu, at det kraftige regnvejr, der rammer ud på eftermiddagen mandag, kende ende med sne tirsdag. Det skriver TV 2 Vejret.

Det er dog de nordlige egne, der har størst risiko for at få et drys sne. På Fyn er der mulighed for slud eller snebyger sent tirsdag aften.