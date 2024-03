En kvinde forsøgte natten til fredag at snyde sig igennem betalingsanlægget på Storebæltsbroen uden at betale ved at køre helt op bag en lastbil og følge efter den, da bommen gik op. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det gik dog ikke efter planen, for betalingsanlægger er overvåget og politiet stod derfor klar til at tage imod hende i Nyborg. Kvinden har nu fået en straksbøde, ligesom hun skal betale for turen over Storebælt.