Flere steder på Fyn var det spejlglat her til morgen, og det er ikke kun kommet bag på bilisterne.

På skadestuen på OUH har personalet lige nu rygende travlt. Klokken lidt over fire sad der således 23 patienter i venteværelset og ventede på at få behandling. Derudover var yderligere 14 tilskadekomne på vej ind for at få behandling. Dertil kommer alle de patienter, som kommer ind med ambulancerne.

Det betyder, at nogle patienter må væbne sig med tålmodighed. Enkelte patienter har således ventet i næsten seks timer.

- Der sidder én derud nu, som havde en tid kl. 10:30, siger Anne Bejlegård List, som er chefsygeplejerske på Fælles Akutmodtagelse på OUH, da TV 2 Fyn taler med hende lidt efter kl. 16.