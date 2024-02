Fra den 2.april og frem til sommerferien kommer 350 timelønnede på Kverneland i Kerteminde kun til at arbejde hver anden uge.

Der er en midlertidig nedgang i salget af landbrugsmaskiner i hele Europa, der rammer produktionen.

Lagrene hos forhandlerne er pænt fyldt op, og det er blevet dyrere at finansiere indkøbene samtidig med, at landmændene i Sydeuropa protesterer over blandt andet stigende energipriser og afskaffelse af subsidier

Det er ikke længe siden, at Kverneland havde så travlt, at det både var svært af skaffe komponenter og medarbejdere for at efterkomme efterspørgslen.

Direktør hos Kverneland Group i Kerteminde, Claus Udengaard Thomsen, forventer da også, at situationen kun er midlertidig.

Derfor er medarbejderne stillet i udsigt, at de kan arbejde på fuld tid igen efter sommerferien.

- Landmændene i Europa har generelt ikke problemer med at tjene penge. Derfor forventer vi også, at situationen er midlertidig, siger Claus Udengaard Thomsen.

Kverneland har otte fabrikker i Europa, og situationen er ifølge Kvernelands direktør ens i hele Europa.