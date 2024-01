Lars trak i lange rober og perler for 4.B

Mens 'Kong Christian stod ved højen mast', brølede ud af højtalerne gik eleverne i 4.B fra Kroggårdsskolen i Odense til audiens hos "dronningen".

Det var dog i fysiklærer Lars Andreasson der var trukket i en lang kjole, perler og hvad der ellers høre til en ægte dronning. Der blev snakket om weekendens begivenheder, dronning Magrethe og den nye konge Frederik d. 10.

- Når vi arbejder med det på den her måde, så handler det jo om at børnene er med til en begivenhed, som der ikke er ret mange af her i livet. De får en fornemmelse af, at de er en del af det, siger Lars Andreasson.

Hør hvordan eleverne tog imod "dronningen" og hvad de mener om Danmarks nye konge i videoen.