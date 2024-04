Luften er alt for forurenet - særligt i Syddanmark

I størstedelen af Danmark er der op mod dobbelt så meget luftforurening, som WHO anbefaler. Værst er det i de trafikerede byer og det sydlige Danmark, hvor forurenende vinde kommer fra Sydeuropa. Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.



Og den forurenede luft kan påvirke din sundhed, viser tidligere forskning. Luftforurening er nemlig koblet til højere risiko for luftvejssygdomme og hjertekarsygdomme, og hos børn kan luftforurening resultere i astma og luftvejsinfektioner.

Nu viser et nyt registerdata-studie fra Københavns Universitet af 800.000 afgangselever, at luftforurening muligvis kan påvirke børns karakterer i grundskolen.

En af forskerne bag det nye studie er lektor Youn-Hee Lim fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, der er ekspert i store dataanalyser.

- Når vi sammenligner børn udsat for luftforurening, der holder sig under det niveau WHO anbefaler, med børn, der udsættes for luftforurening over det niveau, så er der signifikant forskel i, hvad de i gennemsnit får i afgangskarakterer, siger Youn-Hee Lim.