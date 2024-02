Hvis du er en af dem, der godt kan lide at skænke en specialøl i glasset, så er der desværre dårlige nyheder til dig.

Hvert år siden årtusindskiftet er nye mikrobryggerier skudt op herhjemme, men sidste år faldt antallet af bryggerier for første gang siden år 2000.

Antallet af bryggerier i Danmark faldt med 24 fra 2022 til 2023, så nu er kun 237 danske bryggerier, oplyser Bryggeriforeningen i en pressemeddelelse.

Det er ifølge foreningens direktør, Nick Hækkerup, stigende udgifter til råvarer og energi, der presser bryggerierne.

- Bryggerierne er presset af høje priser på både malt, humle, flasker, dåser og energi, udtaler han.

- Det har desværre fået især mindre bryggerier til at give op, og det er foruroligende, at et stigende antal af vores medlemmer kalkulerer med risikoen for at måtte lukke, tilføjer han.

Fynske ølentusiaster kan dog glæde sig over, at antallet af bryggerrier på Fyn er steget med ét fra 19 i 2022 til 20 i 2023.