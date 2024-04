Mor slagter udvalg efter længe ventet rapport: "dumpet fælt"

Onsdag fremlagde et ekspertudvalg nedsat af regeringen en lang række anbefalinger for, hvordan man kan få styr på økonomien på det specialiserede socialområde, som samtlige ti fynske kommuner har overskredet budgetterne hvert år de seneste fem år.

Men anbefalingerne imponerer ikke ligefrem Monica Lylloff, der er mor til to børn med handicap og medstifter af bevægelsen "en million stemmer", der kæmper for retssikkerheden for mennesker med handicap og psykiske lidelser.

- Tranæs-udvalgets rapport nævner flere gange, at man ikke har formået at finde ud af, hvorfor udgifterne reelt er steget. Det vil sige, at man faktisk ikke har kunnet konkretisere, hvad det egentlig er, der foregår på området.

- Derfor er mange af de her anbefalinger skudt i blinde. Når man så begynder at komme med økonomisk motiverede rettighedsindskrænkninger, og samtidig siger man ikke ved, hvorfor der er udgifter på området, så synes jeg jo, at man som udvalg er dumpet fælt.