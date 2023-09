Direktør for Østfyns Museer Erland Porsmose har efter 13 år som direktør meddelt, at han fratræder sin stilling som direktør for Østfyns Museer per 31. december i år.

Erland Porsmose har været direktør for museerne siden sammenlægningen af Nyborgs og Kertemindes museer i 2009.

Før det var Erland Porsmose i mange år direktør for Kertemindeegnens Museer.

Bestyrelsen har besluttet at ansætte museumsinspektør Mette Ladegaard Thøgersen som ny direktør for Østfyns Museer per 1. januar 2024.