Ny tal afslører - børn kommer alt for tidligt på sociale medier

Knap halvdelen af børn får deres første profil på de sociale medier, før de er fyldt ti år, mens næsten alle børn har en profil, inden de er 13 år. Det viser ny rapport fra Børns Vilkår. Det er chokerende og et stort problem, mener direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

- Mange af de mest brugte sociale medier er slet ikke egnet til børn. Vi har en masse børn, der færdes i et miljø, der selv for voksne kan være et temmelig barsk sted at opholde sig, siger han.

Rapporten tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 2.153 børn i 4. og 7. klasse. Derudover er der foretaget kvalitative interviews med 68 børn i samme aldersgruppe. Ifølge rapporten fik 48 procent af alle de adspurgte børn deres første profil på de sociale medier, inden de fyldte ti.

Samtidig er det 94 procent af de adspurgte 7. klasser, der fik deres første profil, inden de fyldte 13 år. På flere sociale medier er aldersgrænsen 13 år. Dermed viser rapporten, at størstedelen af de adspurgte børn kom på de sociale medier, inden de er nået platformenes alderskrav.