OB fan vinder 400.000 kroner midt i nederlag

En OB fan fik en lidt bedre dag, da han vandt 400.000 kroner på et online skrabelod midt under en ellers for ham ikke så opløftende fodboldboldkamp. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Det var søndag eftermiddag for et par uger siden. Jeg sad og så en Superligakamp. OB mod Brøndby. Der, hvor ’striwerne’ kom bagud med 0-2, inden der var gået 10 minutter, siger manden til Danske Spil.

Han fortæller videre, at han for at få noget andet at kigge på under kampen, købte et online skrabelod.

- Jeg sagde til min kone, at jeg lige havde vundet 400.000 kroner, men det troede hun ikke på, men så kunne vi jo se oppe i hjørnet af skærmen, at det var rigtigt! Så flyttede jeg 395.000 kroner over på min bankkonto, og så kunne jeg jo se, at den var god nok, fortæller manden til Danske Spil.