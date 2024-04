OB jagter sæsonens første hjemmesejr

Selv om sæsonen snart er slut, har superligaklubben OB fortsat sin første hjemmesejr til gode, men den kommer fredag aften mod Viborg.

Det forsikrer klubbens tyske spiller, Tom Trybull, der fik rødt kort i OB's seneste kamp på Odense Stadion, hvor holdet tabte til bundholdet Vejle.

- Hvis vi kigger på Vejle-kampen, så vandt vi på udebane, men tabte alligevel til dem tre uger efter. Vi skal spille hver kamp, som var det den sidste. Vi skal score på vores chancer og forsvare godt. Sværere burde det ikke være, hvis jeg skal være helt ærlig, siger Tom Trybull til ob.dk.

- Jeg forventer at møde et meget motiveret Viborg-hold, der ligesom os virkelig har brug for pointene. Det er op til os at bevise, at vi kan tage pointene på hjemmebane ved at levere en god præstation. Den skal være meget bedre end den seneste hjemmebanekamp mod Vejle Boldklub, og det tror jeg, vi kan, fortsætter Tom Trybull.