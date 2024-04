OB med selvironisk aprilsnar - vil spille som på udebane

Det kan godt være, at de sportslige resultater udebliver for OB i øjeblikket, men humoren har ikke forladt den fynske klub.

OB har ikke vundet på hjemmebane endnu i denne sæson. Derfor har klubben annonceret på X, at den ved næste hjemmebanekamp vil spille, som om det var en udebanekamp, da statistikken taler for, at det skulle give et bedre resultat.

Sammen med opslaget har klubben lagt et billede op af den tyske midtbane-profil, Sven Köhler, der bærer klubbens udebanetrøje på hjemmebane.

Næste hjemmebanekamp spilles i morgen tirsdag imod Vejle Boldklub.

Klubbens kommunikationsafdeling bekræfter overfor TV 2 Fyn, at der selvfølgelig er tale om en aprilsnar.