OB ydmyger bundprop

På Lyngby Stadion tog OB søndag eftermiddag en overbevisende sejr på 4-0 over hjemmeholdet.

Nedrykningstruede Lyngby havde desperat brug for tre point, og det startede fint for hjemmeholdet. Efter halvandet minut havde Lyngby scoret, og OB-talentet Tobias Slotsager havde fået rødt kort. Begge dele blev dog underkendt af VAR, og så tog OB over.

Lyngbys Alfred Finnbogason fik rødt kort, da han tog bolden med hænderne på målstregen. Straffe til OB, og Mads Frøkjær scorede sikkert fra 11-meterpletten til 1-0.

Yankuba Minteh øgede til 2-0, og i anden halvleg headede Jeppe Tverskov bolden i kassen til 3-0, mens Charly Nouck Horneman gjorde det til slutresultatet 4-0.

OB jagter syvendepladsen i Superligaen, men da FC Midtjylland samtidig vandt over AaB, er fynboerne stadig fire point efter midtjyderne. Der resterer to spillerunder.

OB spiller næste superligakamp på fredag mod AC Horsens, der ligesom Lyngby ligger til nedrykning.