Odense Håndbold bankede Viborg HK

En flot offensiv første halvleg dannede grobund for Odense Håndbold, der søndag besejrede Viborg HK med 34-29 i Kvindeligaens slutspil.

Det var ikke mange ting, der ikke fungerede angrebsmæssigt i første halvleg for Odense, hvor anden halvleg dog var en mere sjusket omgang med flere tekniske fejl.

Med sejren topper Odense slutspilsgruppe 2 med fem point. Ikast Håndbold ligger toer med fire point, men spiller senere mod København Håndbold, der er uden point. Det samme er Viborg.

Kampen mellem Odense og Viborg startede i et højt tempo, hvor begge holds defensiver havde det svært, og der nærmest blev byttet mål.

Efter 13 minutter stod der 8-8 på scoringstavlen, og den høje scoringsfrekvens fortsatte.

Som et modsvar til den hullede defensiv forsøgte Odense sig i et offensivt 5-1-forsvar, og det gjorde, at Viborg for en periode gik i stå angrebsmæssigt.

Samtidig fortsatte fynboerne med at score efter behag, hvor særligt kontramaskinen fungerede.

Generelt var der ikke meget offensivt fra Odense, der ikke fungerede i første halvleg, hvor fynboerne også flere gange viste prøver på flot og tempofyldt angrebsspil, hvilket gav en fynsk pauseføring på 18-13.

Odenses offensive festfyrværkeri fortsatte i begyndelsen af anden halvleg, hvor spillerne på det fynske hold hele tiden skiftevis bød sig til.

I løbet af anden halvleg tog Viborg bedre fat i defensiven, og samtidig begyndte Odense at lave flere tekniske fejl og var ukoncentreret i angrebsenden.

Det gav midtjyderne muligheden for at komme tilbage i kampen, men gæsterne manglede den sidste kvalitet, og dermed kom Viborg aldrig tættere på end tre mål.