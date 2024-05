Prisboom på boligmarkedet - her er priserne eksploderet

Går du med salgstanker, så kan det være, at det er nu, du skal slå til. Den gennemsnitlige salgspris for villaer og rækkehuse på Fyn har nemlig ikke været højere siden august 2022.

Det fremgår af nye tal fra Boligsidens Markedsindeks, som viser at huse i gennemsnit blev solgt for 13.178 kroner per kvadratmeter i april måned i år.



Særligt på Langeland er der sket en voldsom udvikling. Her har kvadratmeterprisen ikke været højere i flere år. Siden februar 2024 er kvadratmeterprisen steget fra 6.271 kroner til 8.453 kroner.