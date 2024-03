Rådyr forsager 'kringlet' motorvejsuheld - et spor spærret

Endnu et uheld er sket på de fynske motorveje ikke længe efter, at et harmonikasammenstød skabte kaos på E20 syd om Odense.

Denne gang er det på Svendborgmotorvejen ikke langt fra Aarslev mellem afkørsel 12 Ringe N og 11 Årslev i retning fra Svendborg mod Odense. Venstre spor spærret, og politi og redningsmandskab er på stedet.

- Det er lidt mere kringlet. Det er formentlig nogle, som bremser for et rådyr, som løber over motorvejen, siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

Ved den opbremsning er der et af de involverede køretøjer, som har en minilæsser på en trailer, og traileren kommer i skred på grund af opbremsningen, fortæller vagtchefen. Politiet er nu med en bilinspektør ved at finde ud af, hvordan det passer sammen.

Oprydningen ventes overstået midt på eftermiddagen ifølge Vejdirektoratet. Vagtchefen er dog lidt mere optimistisk og vurderer, at det vil vare en times tid.

For kort tid siden skabte et større harmonikasammenstød med fem involverede biler kaos på E20 syd om Odense. Oprydningsarbejdet er nu overstået, men der er stadig betydelig kø kl. 12.35.

Opdatering 14:17: Der er nu ryddet op efter ulykken, og køen er under afvikling.