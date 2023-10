Rasmus Staghøj fyret fra TV 2

Rasmus Staghøj er blevet fyret som journalist på TV 2 Sporten.

Det skriver Rasmus Staghøj i et Instagramopslag.

Ifølge Rasmus Staghøj er årsagen til fyringen, at han overfor sin chef har givet udtryk for, at han ikke længere ønsker at dække Tour de France:

"For en måneds tid siden fortalte jeg min chef, at jeg havde dækket mit sidste Tour de France. Min nysgerrighed har flyttet sig, og det er på tide at flytte med."

"Jeg var klar over, at der var en risiko ved at fortælle min chef, at jeg ville sige farvel til Tour de France og de andre store etapeløb, der fyldte så stor en del af mit arbejde. Men der var andre muligheder på TV 2, jeg ville opsøge med hans tilladelse."

"I dag er jeg blevet fyret. Der har været en fyringsrunde på sporten, og jeg blev valgt," skriver han.

Rasmus Staghøj har været ansat på TV 2 Sporten siden 2014, hvor han primært har arbejdet med cykelsport.