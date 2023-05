Så mange steder på Fyn forsvinder medicin

På trods af skrappe procedurer, så forsvinder farlig og afhængighedsskabende medicin på fynske plejehjem.

Det viser en landsdækkende rundspørge, som TV 2 Østjylland har foretaget.

På Fyn er det Assens, Odense og Langeland Kommune, der har oplevet, at medicin er forsvundet på kommunernes plejehjem i 2022.



I de fleste sager, hvor medicin forsvinder, er der tale om potente medikamenter fra stofgrupperne opioider og benzodiazepiner. Det er stoffer, som både bliver brugt som medicin, men som også er udbredt som rusmidler, som man finder på det illegale marked.

Lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet, Kent Kristensen, kalder det alvorligt, og vurderer, at der sagtens kan være tale om medicintyveri.



- Det kan betyde, at borgerne ikke får den medicin, de har fået ordineret. Men det betyder også, at vi er inden for straffelovens rammer om tyveri. Den medicin, som bliver bliver taget, bliver taget til ulovligt formål. Og det er strafbart, siger han.