En vild dag kulminerede for de to søstre, da kongen og dronningen stod sammen på balkonen.

Sarah og Selma Gustavsen fik det hele med fra den historiske dag, og stemningen var ifølge de to meget særlig, da de kongelige endelig kom ud for at hilse på menneskemængden.

- Der stod folk rundt om os og græd, siger Sarah Gustavsen.

Dagens højdepunkt er der dog ikke den store tvivl om, hør i videoen, hvad der var det allerbedste fra fejringen.