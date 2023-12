Schaldemose og Bramsen vil digital chikane til livs

De fynske politikere Christel Schaldemose (S) og Trine Bramsen (S) vil sætte en stopper for digital chikane på Facebook Marketplace, det skriver de to kvinder i dag i et debatindlæg hos Jyllands-Posten.

Konkret foreslår de to politikere, at der tilføjes en ny funktion, der kan sikre, at brugere, der gentagende gange sender upassende kommentarer, kan udelukkes.

"Der bør være en funktion, hvor brugere, der gentagne gange bliver anmeldt for chikane, upassende opførsel eller seksuelt grænseoverskridende adfærd, bliver udelukket fra mediet. Vi skal forpligte Facebook på at gennemgå anmeldelser for seriekrænkere. Det er første skridt på vejen." lyder det i indlægget.