Sofie Vikkelsøe kom fredag hjem til Fyn til et stille og roligt besøg hos forældrene - troede hun.

Vikkelsøe kvalificerede sig den 21. maj til OL, hvor hun med sine otte makkere i robåden sikrede sig billetten.

- Efter de er kommet hjem fra kvalifikationen i Luzern, har de fået et par dage fri, og så vil hun gerne hjem. Så derfor skal det simpelthen være et surprise party. Hun tror jo bare, hun skal hjem, og at jeg henter hende efter arbejde, fortæller Jeanett Vikkelsøe, der er mor til den kommende OL-roer.



I stedet for en simpel afhentning af mor var venner, familie, naboer og andre støtter mødt op på Odense Banegård for at fejre triumfen. For alle de fremmødte var det et stort øjeblik, da Sofie Vikkelsøe lykkedes med at få OL-billetten i hus.

- Det var jo et fantastisk og ufatteligt øjeblik, også fordi det var med så lille en margin ned til den kinesiske båd. Det var et fuldstændig fantastisk øjeblik. Hun har været så målrettet i så mange år, så det er en forløsning, og det betyder alt, siger Jeanett Vikkelsøe.



Det er første gang nogensinde, at der kommer en dansk dameotter til OL.