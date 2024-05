TV 2 Fyns reporter i marken kan berette om et meget lokalt regnvejr på Fynske Motorvej ved Aarup, hvor billeder fra passagersædet viser, at regnen falder.

Men det ser ud til at meteorologernes påstand om, at bygerne kan komme meget lokalt, er rigtig, for ved Vissenbjerg er det helt tørt, lyder meldingen.