Onsdag er den sidste hverdag inden påskedagene, og derfor er det også en af årets store rejsedage, da mange skal ud og køre for at komme til påskefrokost eller i sommerhus.

Det giver risiko for kø blandt andet ved betalingsanlæggene på Storebæltsbroen. Det gælder især ved middagstid onsdag, hvor mange ventes at køre over broen.

Sund og Bælt har lavet en grafik, som viser, hvornår du kan forvente kø eller tæt trafik på broen. Se den nedenfor.