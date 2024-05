Hvis du har planer om en tur til ishuset i løbet de kommende dage, er det en god ide at læse med her.

Der er nemlig varslet masser af sol, nærmest ingen skyer og tocifrede temperaturer hele ugen.

Sådan lyder beskrivelsen af denne uges vejr fra Trine Pedersen, som er vagthavende meteorolog ved Danmarks Metrologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

- Det bliver rigtig flot vejr. Der kommer sol hele ugen, og der kommer til at være en let til frisk vind fra øst og sydøst, siger hun.

Vejret bliver ensartet, og dagene adskiller sig ikke meget fra hinanden, fortæller hun.

I dagstimerne vil temperaturerne ligge på mellem 16 og 21 grader, og om natten kravler de ned på mellem fem og ti grader.

Man behøver i løbet af ugen ikke kigge mod himmelen efter nedbør - det ser nemlig ud til at holde tørt helt frem til weekenden.

- Fredag kan der begynde at trække lidt skyer op nede sydfra, men det ser stadig ud til at holde tørt.

Det solrige og skyfri vejr over Danmark skyldes, at landet denne uge ligger mellem et lavtryk og et højtryk, forklarer meteorologen.