Snart er det sidste testcenter på Fyn lukket

Da testcentrene for covid-19 kørte på deres højeste trippede flere tusind fynboer igennem lokalerne rundt om i de fynske.



Nu er der kun to steder på Fyn, hvor man kan blive testet. Det er i Svendborg og i Odense.

Men den 1. april er det helt slut med at blive testet for covid-19.

- For cirka et år tilbage, der havde vi omkring 3.500 igennem. Om dagen.

Det fortæller Kirsten Brink, som er leder af PCR-testcenteret i Svendborg.

Allerede nu er det begyndt at runge, når man snakker i de efterhånden mere end halvtomme lokaler på Norgesvej.

- Vi havde godt 30 på arbejde. Om dagen. Og så havde vi rigtig travlt, tilføjer Kirsten Brink.

Ti test om dagen

I disse dage foretages der omkring ti test om dagen. Men når testcentret er pakket helt ned på den sidste dag i marts, så er der kun selvtest tilbage.

Samtidig sættes det fynske punktum i et kapitel, der fortæller om mundbind, ansigtsskærme og ikke mindst podere i venlige lyseblå uniformer.

Men hvordan har det så været?

- Det har været hyggeligt. Jeg er gået på pension, så det har været et par dage en gang imellem, fortæller Pia Silo.

Hun har været poder i halvandet år og får nu hele sin pensionstilværelse tilbage.

- Så nu skal jeg hygge mig sommeren over, og så ser vi, hvad der sker.

Det er sundhedsmyndighederne, som har besluttet, at alle regioner skal afrunde den offentlige PCR-testindsats senest 31. marts 2023.



Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med betydelige symptomer på covid-19, testes for covid-19, hvis ens egen læge vurderer, at der er behov for en vurdering af, hvad der er årsag til symptomerne.



Har du brug for et teststed, kan du finde et her på Region Syddanmarks hjemmeside