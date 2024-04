Snart kan det være slut med pantfri dåser fra Tyskland

Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen.

Det er konsekvensen af, at EU-Parlamentet onsdag har vedtaget den såkaldte emballageforordning, der blandt andet skal mindske mængden af plastik, der havner i naturen.

Forordningen siger også, at der senest fra og med 2029 skal opkræves pant af dåser og flasker i alle EU-lande.

Dermed bortfalder den tyske særordning, der indtil nu har gjort det muligt at slippe for at betale pant, hvis man eksporterer dåser til et andet EU-land.

Det glæder man sig over i Dansk Erhverv, der blandt andet repræsenterer de danske butikker, der har følt sig udsat for unfair konkurrence fra de tyske konkurrenter sydfra.

- De nye regler har kæmpe betydning, og vi vil presse på for, at efterlevelsen sker hurtigst muligt.

- Der er dog lang tid til 2029, og det er vigtigt for både miljø samt fair og lige konkurrencevilkår, at der kommer pant på tyske dåser, siger Henrik Hyltoft, der er vicedirektør i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv anslår, at der hvert år kommer 650 millioner dåser uden pant til Danmark, og selv om mange af dem genbruges, havner en del også i naturen.