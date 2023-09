Spirituskørsel på motorvejen: Buschauffør risikerer fængsel

En buschauffør risikerer at skulle tage plads i en celle efter et trafikuheld på den fynske motorvej ved Blommenslyst fredag eftermiddag.

Den 50-årige mand fremstilles lørdag for en dommer, som skal afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle ham. Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

Uheldet skete fredag ved 13.30-tiden. Bussen kom kørende mod øst, da den først påkørte en forankørende bil i det ene spor og derefter ramte en bil i det andet spor, oplyser vagtchef Peter Vestergaard.

I bussen var der flere passagerer, som er blevet afhørt om kørslen.

Chaufføren har ikke kørekort. Og desuden har politiet sigtet ham for spirituskørsel.

Oveni mener Fyns Politi, at også en bestemmelse i straffeloven er overtrådt. Nemlig den om at udsætte andre for fare ved hensynsløs opførsel. Dermed falder chaufføren ind i kategorien vanvidskørsel.