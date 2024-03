Stolt Mathias Gidsel har aldrig drømt om stor kåring

Mathias Gidsel blev fredag hædret som verdens bedste håndboldspiller i 2023 af Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Det skete efter et forrygende år, hvor han blev verdensmester med Danmark og desuden topscorer og den mest værdifulde spiller ved slutrunden ud over sine præstationer for klubholdet Füchse Berlin.

- Det er den største individuelle hæder, man kan opnå som håndboldspiller, så jeg er utrolig stolt, og det føles stadig helt uvirkeligt.

- For en vestjyde som mig er det vildt at blive en del af så fornemt et selskab med spillere som Mikkel Hansen og Niklas Landin, der tidligere har vundet prisen, siger Gidsel i en pressemeddelelse fra DanskHåndbold.