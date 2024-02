Stor rejsedag i gang: Se her, hvordan det går på vejene

Det er første dag i vinterferien for mange, og det betyder traditionelt også tæt trafik på vejene, da mange kører afsted på skiferie eller i sommerhus.

I går ramte et kraftigt snevejr Fyn og resten af landet, men det ser dog ikke ud til, at trafikken er nævneværdigt påvirket af sneen. Ifølge trafikinfo.dk glider trafikken således langt de fleste stede på Fyn.

Det fremgår således også af Vejdirektoratets overvågningskameraer, at trafikken afvikles uden problemer, selvom der dog tydeligt et sne- og sjap langs vejene.

Du skal dog holde godt fast i rattet, hvis du skal over Storebælt. Der er således varslet kraftig blæst på tværs af broen, og der er forbud mod at køre med påhængskøretøjer under 750 kilo.

De fleste steder på Fyn er vejene fine, men der kan dog stadig forekomme sne- og isglatte veje på Nordfyn og på Midtfyn.