Togene fra Odense mod København er i øjeblikket forsinket med cirka 30 - 40 minutter. Det skriver DSB på sin hjemmeside. I den anden retning er der 10-12 minutters forsinkelse fra Odense mod Fredericia.

Forsinkelserne skyldes, at der er signalfejl på en skinne samt en signalfejl på strækningen, og derfor har togene kun et spor at køre på.