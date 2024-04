Store hvededag: Fynboerne holder fast

Når det kommer til indtagelsen af lækre lune hveder, blæser fynboerne tilsyneladende stort på, at regeringen valgte at afskaffe store bededag.



Det oplyser Arla i en pressemeddelelse.

En ny undersøgelse når nemlig frem til, at syv ud af ti fynboer holder fast i de varme hveder i forbindelse med den droppede helligdag, som ville have faldet fredag 26. april.

- Det siger noget om, hvor vigtige madtraditioner er for os, når så mange danskere er fast besluttede på at blive ved med at spise varme hveder i forbindelse med store bededag. Mad har en helt særlig evne til at samle os, og tallene understreger, at traditionen om at spise hveder ikke er en undtagelse, siger brand manager for Lurpak, Sara Karolina Rærup Rimfors.

Når fynboerne bliver spurgt ind til, hvorfor de ønsker at bevare de varme hveder, svarer 75 procent, at de holder fast, fordi det er tradition. 73 procent begrunder det med, at det er hyggeligt, mens 60 procent siger, at de varme hveder smager godt.



I undersøgelsen, som er gennemført på vegne af Lurpak, konkluderes det desuden, at ni ud af ti af de hvedespisende fynboer naturligvis vil toppe hvederne med et godt lag smør.