Stramme regler frustrerer i fynske foreninger

Frivillige arbejde bliver besværliggjort af bureaukrati, det har Bente Skønnemann fra Hasmark mærket på egen krop. Hun trak sig i maj fra sin bestyrelsespost i lokalrådet, men nu vil politikerne på Christiansborg gøre noget ved sagen.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) er blevet kaldt i samråd for at redegøre for, hvordan de vil løse problemet.



Noget af det, der var på tale i dagens samråd, var kravet om at alle medlemmer af bestyrelsen skal aflevere personlige oplysninger som kørekort. De regler, som stammer fra EU, vil politikerne forsøge at bløde op.

Og lykkedes det at fjerne noget af bureaukratiet, så afviser Bente Skønnemann ikke at melde sig som frivillig igen.

Under dagens samråd blev der lagt op til, at der vil komme ændringer på området i 2024.