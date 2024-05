Strømpistoler på vej til politiet

Om nogle måneder skal strømpistoler testes som et ekstra magtmiddel for politiet, men inden opfordres Justitsministeriet til at fastlægge stramme regler for brugen af det nye våben.

Ellers er der risiko for en glidebane, lyder det fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater i en skrivelse til ministeriet.

Heri udtrykker forsvarerne bekymring for, at et udkast til en bekendtgørelse vil give for bredt et spillerum til brug af strømpistol.

I stedet for seks forskellige betingelser bør der blot være tre, mener forsvarerne.

De foreslår, at ministeriet blandt andet stryger en betingelse om, at strømpistolen kan bruges for "at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom".

I stedet bør ministeriet holde fast i, at det nye våben kun kan tages frem for at afværge et overhængende angreb på en person, for at afværge overhængende fare for personers liv og helbred og for at stoppe et angreb på "samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg".

Baggrunden for forsøget med strømpistol er at reducere antallet af situationer, hvor politiet affyrer skydevåben for eksempel i sager med borgere med psykiske lidelser.